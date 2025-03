Chelsea chce się pozbyć pomocnika. Hiszpański gigant chętny na transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Fernandez celem transferowym Atletico Madryt

Atletico Madryt znajduje się w czołówce tabeli La Liga, jednak dwie porażki z rzędu sprawiły, że traci już cztery punkty do Barcelony i Realu Madryt. Celem drużyny wciąż jest zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Diego Simeone powoli zaczyna myśleć o składzie na przyszły sezon i rozważa pozyskanie swojego rodaka.

Szkoleniowiec Rojiblancos jest zainteresowany Enzo Fernandezem z Chelsea. Argentyńczyk dołączył do londyńskiego klubu w styczniu 2023 roku z Benfiki Lizbona za 121 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że The Blues będą chcieli odzyskać część zainwestowanej kwoty, rozważając sprzedaż zawodnika.

Simeone może być zmuszony do rewolucji w środku pola ze względu na zaawansowany wiek Koke oraz niepewną przyszłość Rodrigo De Paula, który łączony jest z odejściem z klubu. Fernandez wydaje się idealnym kandydatem do przejęcia roli lidera drugiej linii.

W trwającym sezonie mistrz świata notuje bardzo dobre występy pod wodzą Enzo Mareski, który potrafił wydobyć pełnię jego potencjału. Chelsea nie sprzeda Fernandeza za mniej niż 90 mln euro. Warto zaznaczyć, że o Argentyńczyka zabiega również Real Madryt.