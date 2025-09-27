Chelsea chce przechwycić cel transferowy Realu Madryt. Wymarzony transfer gigantów

Chelsea chce pokrzyżować plany Realu Madryt w sprawie transferu Nico Paza z Como - podaje "CaughtOffside". Argentyński pomocnik wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Nico Paz rozchwytywany, Chelsea gotowa przebić Real Madryt!

Chelsea przygotowuje ambitny ruch na rynku transferowym i zamierza włączyć się do walki o Nico Paza, ofensywnego pomocnika Como. 21-letni Argentyńczyk błyszczy w ostatnich miesiącach na poziomie Serie A, a jego rozwój od dawna monitoruje Real Madryt.

Królewscy planują latem aktywować klauzulę odkupu i sprowadzić zawodnika z powrotem na Santiago Bernabeu. Sytuacja nie jest jednak przesądzona, ponieważ Como nadal chce zaoferować piłkarzowi nowy kontrakt, w którym nie znalazłby się zapis umożliwiający tani powrót do Madrytu. Dzięki temu klub z Serie A mógłby liczyć na znacznie większy zarobek. Mowa nawet o 80 mln euro.

Na Stamford Bridge uważnie śledzą rozwój sytuacji i nie wykluczają próby przejęcia zawodnika. Choć Real pozostaje pewny swojego planu, fakt, że Como może zmienić warunki umowy, otwiera furtkę dla The Blues.

Na ten moment Los Blancos wciąż wierzą, że odzyskają swojego wychowanka. Z drugiej strony coraz większe zainteresowanie londyńczyków sprawia, że przyszłość Nico Paza stoi pod znakiem zapytania.

Argentyńczyk trafił do Como latem 2024 roku. W obecnym sezonie rozegrał już sześć spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty. Według serwisu Transfermarkt.de, wartość rynkowa pomocnika wynosi obecnie około 35 milionów euro.