Chelsea chce pozyskać skrzydłowego. Klub przygotowuje ofertę

Chelsea ponownie spogląda w kierunku Eredivisie. Według doniesień Santiego Aouny, Anis Hadj Moussa z Feyenoordu Rotterdam znajduje się na liście życzeń londyńskiego giganta.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Anis Hadj Moussa w orbicie zainteresowań Chelsea

Chelsea już na początku 2026 roku zdecydowała się zakończyć współpracę z Enzo Mareską. Włoskiego szkoleniowca zastąpił Liam Rosenior, który w ostatnich miesiącach miał znakomite wyniki w RC Strasbourg. Angielski menedżer bardzo udanie zadebiutował na ławce trenerskiej The Blues, prowadząc zespół do zwycięstwa (5:1) nad Charlton Athletic w 1/32 finału Pucharu Anglii. W najbliższym spotkaniu ligowym Chelsea podejmie na Stamford Bridge Brentford. Londyńczycy będą chcieli przełamać serię pięciu meczów bez zwycięstwa.

Klub intensywnie pracuje nad wzmocnieniami. W zimowym oknie transferowym Chelsea zamierza sprowadzić nowego skrzydłowego. Jak informuje Santi Aouna, władze londyńskiego klubu skontaktowały się już z agentem Anisa Hadja Moussy, który prezentuje się bardzo dobrze w barwach Feyenoordu Rotterdam. 23-letni reprezentant Algierii w trwającym sezonie zdobył siedem bramek i dorzucił trzy asysty w 23 występach we wszystkich rozgrywkach.

Dynamiczny styl gry Moussy, jego szybkość oraz umiejętność gry jeden na jednego sprawiają, że idealnie wpisuje się w profil skrzydłowego, jakiego poszukuje Chelsea. Choć najlepiej czuje się na prawej flance, bez problemu może występować również na lewym skrzydle,

Sam fakt podjęcia rozmów sugeruje, że londyńczycy poważnie rozważają transfer algierskiego skrzydłowego. Dla zawodnika przenosiny do Premier League byłyby ogromnym krokiem naprzód w karierze. Feyenoord wysoko ceni swojego piłkarza. Jednak klub z Rotterdamu nie wyklucza jego odejścia w przypadku otrzymania satysfakcjonującej oferty.

Hadj Moussa trafił do Feyenoordu latem 2024 roku z belgijskiego Patro Eisden za kwotę 3,5 mln euro. Obecnie portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość rynkową na 20 mln euro.