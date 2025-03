Chelsea chce pozyskać napastnika. To objawienie sezonu w Ligue 1

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Emanuel Emegha trafił na listę życzeń Chelsea

Chelsea FC planuje pozyskać nowego napastnika po tym, jak latem ubiegłego roku nie udało im się sfinalizować transferu Victora Osimhena. Obecnie główną odpowiedzialność za zdobywanie bramek ponoszą Cole Palmer i Nicolas Jackson.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez “Caught Offside”, The Blues zwrócili uwagę na utalentowanego napastnika Strasbourga. Emanuel Emegha przyciągnął zainteresowanie klubów Premier League, dzięki świetnym występom w Ligue 1, gdzie w tym sezonie strzelił 11 goli w 19 meczach ligowych.

Co ważne, 22-letni Holender jest również na celowniku West Hamu, Evertonu, Aston Villi oraz Newcastle United. Niemniej jednak, to Chelsea może mieć przewagę w wyścigu o napastnika, ponieważ Strasbourg znajduje się pod zarządem właścicieli The Blues, co może znacząco ułatwić negocjacje.

Francuski klub jest gotowy rozważyć oferty w przedziale od 22 do 25 milionów euro za byłego gracza Sparty Rotterdam. Enzo Maresca dostrzega w Holendrze potencjalną opcję, na wypadek gdyby próby pozyskania innych napastników zakończyły się niepowodzeniem. Chelsea od dłuższego czasu śledzi poczynania młodego zawodnika, który udowodnił, że potrafi zdobywać bramki na najwyższym poziomie.