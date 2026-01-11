Chelsea chce młodego defensora. Gigant przygotowuje ofertę

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Abubacarr Sedi Kinteh w orbicie zainteresowań Chelsea

Chelsea na początku 2026 roku rozstała się z Enzo Mareską po serii rozczarowujących wyników w Premier League. Obecnie The Blues zajmują 8. miejsce w tabeli. Jednak w debiucie Liama Roseniora londyńczycy pewnie pokonali na wyjeździe Charlton Athletic (5:1) w 1/32 finału Pucharu Anglii.

Tymczasem media informują o planach transferowych klubu. Dziennikarz Rudy Galetti ujawnił, że Chelsea wzięła na celownik 19-letniego Abubacarrę Sedi Kinteha, który reprezentuje barwy Tromso. Środkowy obrońca już od dłuższego czasu przyciąga uwagę skautów w Europie dzięki znakomitym występom w norweskiej lidze.

W angielskim klubie trwają wewnętrzne analizy dotyczące potencjalnej oferty za zawodnika. Chelsea bada nie tylko jego statystyki, ale także predyspozycje taktyczne i zdolność adaptacji do gry w Premier League. Zarząd rozważa kolejne kroki, które mogłyby doprowadzić do sfinalizowania transferu.

Tromso wycenia młodego zawodnika na około siedem milionów euro. Nie jest jeszcze jasne, kiedy ewentualne negocjacje mogłyby się rozpocząć ani czy londyński klub zdecyduje się na szybki ruch, czy poczeka do letniego okna transferowego. Sedi Kinteh w barwach Tromso rozegrał łącznie 25 meczów i zdobył jedną bramkę. Środkowy obrońca zadebiutował w październiku w reprezentacji Gambii.