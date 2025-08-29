Chelsea chce gwiazdę Premier League. 100 mln funtów za wielki talent

Chelsea dołączyła do wyścigu o Adama Whartona z Crystal Palace - przekazał Ben Jacobs z serwisu "talkSPORT". Defensywny pomocnik jest wyceniany przez klub z Selhurst Park na 100 milionów funtów.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Adam Wharton na radarze Chelsea

Chelsea FC rozpoczęła nowy sezon Premier League od bezbramkowego remisu z Crystal Palace i efektownego zwycięstwa nad West Hamem (5:1). W trzeciej kolejce podopieczni Enzo Mareski zmierzą się na Stamford Bridge z Fulham. Latem londyński klub wydał już blisko 300 milionów euro na wzmocnienia, ale nie zamierza zatrzymywać się na tym etapie.

Jak ujawnił dziennikarz Ben Jacobs, Chelsea dołączyła do listy klubów zainteresowanych Adamem Whartonem, środkowym pomocnikiem Crystal Palace. 21-letni Anglik w trakcie obecnej kampanii rozegrał pięć meczów we wszystkich rozgrywkach i zanotował jedną asystę.

– Trudno będzie sfinalizować transfer przed poniedziałkiem i nic nie wskazuje na szybki postęp, ponieważ Crystal Palace planuje zatrzymać Whartona co najmniej na kolejny rok – przekazał Jacobs. Mimo to odejście młodego pomocnika do topowego klubu wydaje się kwestią czasu. Wharton w ubiegłym roku zadebiutował w reprezentacji Anglii, a selekcjoner Thomas Tuchel powołał 21-latka na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata 2026 z Andorą i Serbią.

Latem Wharton był już łączony z potencjalnym transferem do Realu Madryt. Według doniesień, Crystal Palace oczekuje za swojego piłkarza nawet 100 milionów funtów. Anglik reprezentuje barwy klubu z Selhurst Park od lutego 2024 roku. Wcześniej występował w Blackburn Rovers.