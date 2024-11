Real Madryt może stracić piłkarza na rzecz ligowego rywala

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Betis chce Daniego Ceballosa

Real Madryt ma poważny problem z wieloma kontuzjami, ale nie zmienia to faktu, że Florentino Perez chce przewietrzyć szatnię. Jednym z zawodników, którzy nie są pewni swojej przyszłości na Santiago Bernabeu jest Dani Ceballos. Hiszpański pomocnik w obecnej kampanii rozegrał zaledwie ponad 200 minut w ośmiu spotkaniach pod wodzą Carlo Ancelottiego.

Jak donosi portal Fichajes, Real Betis poważnie rozważa sprowadzenie 28-letniego Ceballosa z powrotem do Andaluzji już w styczniu. Wychowanek Zielono-Białych, który ugruntował swoją pozycję w hiszpańskiej piłce właśnie na Estadio Benito Villamarin, jest postrzegany przez zarząd Betisu jako kluczowe wzmocnienie środka pola, potrzebne do rozwiązania bieżących problemów zespołu.

Ceballos dołączył do Królewskich w 2017 roku za blisko 17 mln euro, jednak jego kariera w stolicy Hiszpanii była pełna wzlotów i upadków. W latach 2019–2021 był wypożyczony do Arsenalu, gdzie miał okazję zebrać cenne doświadczenie w Premier League. Teraz, gdy w Madrycie pełni marginalną rolę, powrót do klubu, w którym rozpoczął swoją piłkarską podróż, wydaje się naturalnym krokiem.