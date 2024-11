Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Geovany Quenda

Geovany Quenda coraz bliżej Manchesteru United

Manchester United rozpoczął nową erę po tym, jak stery nad ekipą Czerwonych Diabłów przejął Ruben Amorim. Przypomnijmy, że 39-latek zastąpił na ławce trenerskiej Erika ten Haga, pod którego wodzą zespół Red Devils nie rozwijał się w odpowiednim kierunku. Angielski gigant rozegrał dwa spotkania od momentu przybycia nowego szkoleniowca – zremisował 1:1 z Ipsiwich Town w Premier League i wygrał 3:2 z Bodo/Glimt w Lidze Europy.

Wydaje się, że Ruben Amorim poprosi włodarzy Manchesteru United o wzmocnienia w najbliższych okienkach transferowych. Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, to uwagę klubu z Old Trafford przykuł między innymi Geovany Quenda ze Sportingu Lizbona. Co więcej, jak donosi brytyjska gazeta “Manchester Evening News”, przedstawiciele Czerwonych Diabłów rozpoczęli już rozmowy z agentem 17-letniego skrzydłowego, który uchodzi za wielki talent. Warto dodać, że za interesy młodzieńca odpowiada bardzo popularny menadżer – Jorge Mendes.

Taki transfer jest jednak bardziej prawdopodobny dopiero następnego lata, ponieważ Ruben Amorim jakiś czas temu zapowiedział, że nie chce osłabiać swojego byłego zespołu w trakcie sezonu. Geovany Quenda występuje w koszulce ekipy Lwów od lipca 2019 roku, gdy trafił do akademii portugalskiego giganta z pobliskiej Benfiki Lizbona. Zdolny napastnik na początku lipca został włączony do seniorskiej drużyny, w której imponuje znakomitą grą. Dotychczasowy bilans Geovany’ego Quendy w Sportingu Lizbona to 20 meczów, 2 bramki oraz 2 asysty.