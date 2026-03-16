Casemiro zachwyca. Manchester United postanowi go zatrzymać?

Manchester United zdecydował, że po sezonie pożegna Casemiro. Brazylijczyk notuje jednak świetne występy. O jego przyszłości wypowiedział się Michael Carrick.

Casemiro rozgrywa swój ostatni sezon w barwach Manchesteru United. Jakiś czas temu klub potwierdził, że latem dojdzie do rozstania. Wygasająca umowa Brazylijczyka nie zostanie przedłużona – wiele wskazuje na to, że będzie kontynuował karierę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych.

Na przestrzeni ostatnich lat Czerwone Diabły już próbowały pozbyć się Casemiro, gdyż kwoty zapisane w jego kontrakcie okazały się dużym problemem. Dodatkowo wówczas prezentował się bardzo słabo. Obecna kampania jest natomiast dla niego fantastyczna – stał się ponownie liderem drużyny, a do skutecznej gry w środku pola dokłada ważne bramki.

Po wygranym meczu z Aston Villą padł temat zmiany decyzji w jego sprawie i pozostawienia go w drużynie na jeszcze jeden sezon. Odpowiedź Michaela Carricka sugeruje natomiast, że tak się nie stanie.

– Trudno coś w tej sprawie powiedzieć. Kiedy coś jest postanowione, pewne rzeczy są łatwiejsze i każdy to rozumie. Uważam, że jego wpływ na grę jest ogromny, odkąd jestem w klubie i z nim pracuję. Zdobywa ważne bramki. Dobrze, że ma taką więź z kibicami. (…) Nie sądzę, aby dało się kogoś idealnie zastąpić. Można pójść w innym kierunku, trzeba zrozumieć, że skład potrzebuje równowagi i przywództwa – wytłumaczył szkoleniowiec Manchesteru United.