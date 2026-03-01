Casemiro odchodzi z Man United. Gigant chce go u siebie

17:12, 1. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Tuttomercato

Casemiro po sezonie opuści Manchester United. Kontrakt pomocnika nie zostanie przedłużony. Według portalu Tuttomercato byłym piłkarzem Realu Madryt interesuje się Juventus.

Casemiro
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Juventus liczy na pozyskanie Casemiro po zakończeniu sezonu

Manchester United odniósł w weekend kolejne zwycięstwo pod wodzą Michaela Carricka. Tym razem Czerwone Diabły pokonały przed własną publicznością Crystal Palace (2:1). Ponownie w wyjściowej jedenastce znalazł się Casemiro, który pod skrzydłami Anglika prezentuje dobrą formę. Jak już dobrze wiadomo, są to ostatnie występy 34-latka na Old Trafford, gdyż po sezonie opuści klub.

Kontrakt, jakim związany jest Brazylijczyk z Manchesterem United nie zostanie przedłużony. Przyszłość piłkarza stoi więc pod znakiem zapytania, ponieważ nie wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Tuttomercato wskazuje kierunek, jaki może obrać.

Ich zdaniem sytuacji zawodnika przygląda się Juventus. Turyńczycy obserwowali Casemiro w ostatnich meczach i są przekonani, że wciąż ma wiele do zaoferowania. Biorąc pod uwagę fakt, że będzie do wzięcia za darmo, chcą skorzystać z okazji. Stara Dama uważa, że 34-latek ma wszystko, czego potrzeba, żeby mieć duży wpływ na grę zespołu Luciano Spallettiego w przyszłym sezonie.

Casemiro jest związany z Manchesterem United od sierpnia 2022 roku. 20-krotny mistrz Anglii zapłacił za niego aż 70 milionów euro. Wcześniej przez lata zakładał koszulkę Realu Madryt. Dla Czerwonych Diabłów rozegrał 152 spotkania, w których zdobył 22 bramki.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź