Casemiro odchodzi z Man United. Gigant chce go u siebie

Juventus liczy na pozyskanie Casemiro po zakończeniu sezonu

Manchester United odniósł w weekend kolejne zwycięstwo pod wodzą Michaela Carricka. Tym razem Czerwone Diabły pokonały przed własną publicznością Crystal Palace (2:1). Ponownie w wyjściowej jedenastce znalazł się Casemiro, który pod skrzydłami Anglika prezentuje dobrą formę. Jak już dobrze wiadomo, są to ostatnie występy 34-latka na Old Trafford, gdyż po sezonie opuści klub.

Kontrakt, jakim związany jest Brazylijczyk z Manchesterem United nie zostanie przedłużony. Przyszłość piłkarza stoi więc pod znakiem zapytania, ponieważ nie wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Tuttomercato wskazuje kierunek, jaki może obrać.

Ich zdaniem sytuacji zawodnika przygląda się Juventus. Turyńczycy obserwowali Casemiro w ostatnich meczach i są przekonani, że wciąż ma wiele do zaoferowania. Biorąc pod uwagę fakt, że będzie do wzięcia za darmo, chcą skorzystać z okazji. Stara Dama uważa, że 34-latek ma wszystko, czego potrzeba, żeby mieć duży wpływ na grę zespołu Luciano Spallettiego w przyszłym sezonie.

Casemiro jest związany z Manchesterem United od sierpnia 2022 roku. 20-krotny mistrz Anglii zapłacił za niego aż 70 milionów euro. Wcześniej przez lata zakładał koszulkę Realu Madryt. Dla Czerwonych Diabłów rozegrał 152 spotkania, w których zdobył 22 bramki.