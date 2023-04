Jak donosi niemiecki portal Fussball Transfers, Thomas Tuchel chciałby, aby Bayern Monachium latem sprowadził Casemiro. Transakcja będzie bardzo trudna do zrealizowania, ale szkoleniowiec ma już w zanadrzu plan B.

Bayern Monachium notuje bardzo rozczarowujący sezon. Włodarze już zastanawiają się nad możliwymi wzmocnieniami

Jak donosi Fussball Transfers, Thomas Tuchel poprosił zarząd o kupno Casemiro

Jako, że trudno będzie wyciągnąć Brazylijczyka z Manchesteru United, planem B Niemca jest Mateo Kovacic. Zna Chorwata ze wspólnych czasów w Chelsea

Casemiro na celowniku Bayernu Monachium

Bayern Monachium notuje słaby – jak na siebie – sezon. Zespół odpadł już ze wszelkich rozgrywek pucharowych, a w Bundeslidze ogląda plecy Borussii Dortmund. Co prawda strata do lidera wynosi zaledwie punkt, ale w ostatnich latach o tej porze, piłkarze Die Roten świętowali już zdobycie tytułu.

Nic zatem dziwnego, że latem dyrektorzy Bawarczyków zamierzają sprowadzić kilku nowych graczy. Jedną z pozycji wymagającej wzmocnienia jest środek pomocy. Jak donosi Fussball Transfers, Thomas Tuchel wytypował idealnego dla siebie gracza do drugiej linii. Niemiec marzy bowiem o Casemiro. Brazylijczyk jest fundamentalną postacią dla Erika ten Haga i niezwykle trudno będzie wyciągnąć go z Manchesteru United. Niespełna rok temu Czerwone Diabły zapłaciły za niego ponad 70 milionów euro, a wiemy przecież, że Bayern nie jest skory do wydawania podobnych sum.

Tuchel ma też alternatywę dla Casemiro. Jest nim Mateo Kovacic. Szkoleniowiec zna Chorwata ze wspólnych czasów w Chelsea. Sprowadzenie go z pewnością jest realniejsze, zwłaszcza, że jego umowa wygasa już w 2024 roku. Ponadto The Blues będą musieli latem urządzić wyprzedaż.

Casemiro rozegrał w tym sezonie 42 spotkania dla Manchesteru United. Zanotował w nich pięć bramek i sześć asyst.

