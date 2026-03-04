Carrick ujawnił plany Manchesteru United. Anglik wskazał priorytet transferowy

10:17, 4. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Manchester United planuje wzmocnienia ofensywy przed letnim oknem transferowym. Michael Carrick potwierdził, że jednym z priorytetów klubu będzie pozyskanie skrzydłowego.

Michael Carrick
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Nowy skrzydłowy na radarze Manchesteru United

Manchester United rewelacyjnie spisuje się pod wodzą Michaela Carricka, który na początku stycznia zastąpił Rubena Amorima. Obecnie w tabeli Premier League Czerwone Diabły zajmują trzecie miejsce, mając trzy punkty przewagi nad piątym w tabeli Liverpoolem i szóstą Chelsea.

W tym sezonie na Old Trafford sprowadzono między innymi Benjamina Sesko z RB Lipsk, Matheusa Cunhę z Wolverhampton oraz Bryana Mbeumo z Brentfordu. Kameruńczyk zdobył w lidze dziewięć bramek, Słoweniec strzelił osiem goli, a Brazylijczyk zanotował sześć trafień. Łącznie na nowych zawodników klub wydał około 250 milionów euro.

Nie jest jeszcze pewne, czy Carrick zostanie stałym menedżerem Czerwonych Diabłów, ale już ujawnia plany transferowe na najbliższe miesiące. Anglik potwierdził, że celem klubu będzie pozyskanie skrzydłowego – To zdecydowanie warto rozważyć – podkreślił Carrick, którego cytuje Fabrizio Romano w mediach społecznościowych.

– Myślę, że Matheus Cunha może grać na tej pozycji. Amad Diallo także. Ale pozyskanie skrzydłowego będzie priorytetem – zaznaczył. Czerwone Diabły odniosły sześć zwycięstw w siedmiu ostatnich ligowych potyczkach. W środę (4 marca) zawodnicy Carricka zmierzą się z Newcastle United na St. James’ Park w ramach 29. kolejki. W grudniu wygraną ze Srokami zapewnił Patrick Dorgu, który teraz leczy uraz ścięgna udowego.

