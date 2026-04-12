Carrick polecił Man United transfer byłego piłkarza Man City

Manchester United szykuje transfery na przyszły sezon. Michael Carrick zaproponował, aby przyjrzeć się byłemu zawodnikowi Man City. Z doniesień teamTalk wynika, że chodzi o Morgana Rogersa.

Manchester United, jeśli nie wydarzy się nic złego w końcówce sezonu, jesienią zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Po 31. kolejkach zajmują 3. miejsce w tabeli Premier League. Przewaga nad szóstą w lidze Chelsea wynosi 7 punktów. Postawa Czerwonych Diabłów może robić wrażenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, jak wyglądała sytuacja zespołu z Old Trafford jeszcze pod koniec 2025 roku.

Awans do Ligi Mistrzów niesie za sobą potrzebę wzmocnienia kadry pierwszego zespołu. Władze 20-krotnych mistrzów Anglii mają to na uwadze i rozpoczęli planowanie letniego okna transferowego. Swoje pięć groszy dorzucił Michael Carrick, polecając konkretnego gracza.

Jak poinformował serwis teamTalk, Carrick polecił Morgana Rogersa jako cel transferowy na lato. Szkoleniowiec doskonale zna zawodnika ze wspólnej pracy w Middlesbrough w sezonie 2023/2024. Ofensywny pomocnik, który może grać także na skrzydle i jako napastnik rozegrał pod wodzą Anglika 33 mecze, w których zdobył 7 bramek i zanotował 9 asyst. Obecnie występuje w barwach Aston Villi.

Potencjalny transfer Morgana Rogersa z pewnością nie będzie tani. Źródło sugeruje, że Manchester United musiałby przygotować kwotę rzędu 80 milionów funtów. Inaczej Aston Villa może nawet nie usiąść do rozmów z Czerwonymi Diabłami.

W tym sezonie Morgan Rogers ma na swoim koncie 10 goli i 7 asyst w 45 meczach we wszystkich rozgrywkach.