Carrick może liczyć na wsparcie. Piłkarze Man United chcą mu pomóc

Michael Carrick może liczyć na wsparcie piłkarzy Manchesteru United. Po przegranej mocno zależy im na powrocie do wygrywania, gdyż nie chcą odejścia angielskiego trenera - informuje "the Sun".

fot. MI News & Sport Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United zmieni trenera? Piłkarze walczą dla Carricka

Manchester United wciąż nie zdecydował, kto będzie prowadził drużynę w przyszłym sezonie. Zwolnionego Rubena Amorima na początku roku zastąpił Michael Carrick. Wydawało się, że to faktycznie rozwiązanie tylko tymczasowe, ale pod jego wodzą zespół zaczął grać znakomicie. Ograł chociażby Manchester City czy Arsenal i awansował do ścisłej czołówki ligowej tabeli. Aktualnie zajmuje trzecie miejsce i jest głównym kandydatem do gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Przez dłuższy czas Carrick pozostawał niepokonany, ale w minionej kolejce jego zespół musiał przełknąć gorycz. W bezpośrednim starciu lepsze okazało się Newcastle United, które wygrało 2-1. Manchester United nie wykorzystał tym samym gry w przewadze i dał się pokonać.

Takie mecze mogą zaważyć na losie Carricka, który ostatecznie pożegna się z Old Trafford po sezonie. Piłkarze nie chcą do tego dopuścić – świetnie współpracuje im się z Anglikiem, który odbudował ich nie tylko na boisku, ale również w szatni. „The Sun” ujawnia, że wewnątrz zespołu panuje jedność. Podopieczni czują, że zawiedli Carricka i za wszelką cenę pragną wrócić do wygrywania, tak aby pomóc mu utrzymać się na stanowisku trenera.

Manchester United podejmie wiążącą decyzję bliżej końca sezonu. Do tej pory był łączony z takimi nazwiskami, jak Xabi Alonso, Juergen Klopp czy Oliver Glasner.