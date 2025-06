Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Carlos Soler na wylocie z PSG. Musi szukać nowego klubu

Paris Saint-Germain zakończyło już świętowanie po historycznym wygraniu potrójnej korony. Włodarze francuskiego klubu biorą się do roboty, mając w perspektywie kolejny sezon. Podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej dojdzie do kilku zmian w składzie paryskiej ekipy. Od jakiegoś czasu na wylocie z Parc des Princes są bowiem Goncalo Ramos oraz Kang-In Lee, a teraz do tej listy został dopisany także Carlos Soler – donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

W ostatniej kampanii 28-letni pomocnik przebywał na wypożyczeniu w West Hamie United, jednak nie podbił Premier League i w związku z tym londyńczycy nie zdecydowali się na wykup tego zawodnika. Mimo to 14-krotny reprezentant Hiszpanii nie zostanie w Paris Saint-Germain, ponieważ trener mistrzów Ligue 1 – Luis Enrique – nie widzi dla niego miejsca w swojej drużynie. Zdaniem wyżej wspomnianego dziennikarza Carlos Soler wzbudza zainteresowanie klubów z La Ligi, Serie A oraz Super Lig.

W kuluarach mówi się, iż mierzącego 180 centymetrów piłkarza widziałby u siebie między innymi hiszpański Villarreal. Carlos Soler występuje w barwach paryskiego giganta od września 2022 roku, gdy przeprowadził się na Parc des Princes za 18 milionów euro z macierzystej Valencii. 28-latek właśnie w ekipie Nietoperzy stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Środkowy pomocnik pokazał się szerszej publiczności, grając z powodzeniem na Estadio Mestalla, co później zaowocowało hitową przeprowadzką do PSG.