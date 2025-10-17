Man Utd szykuje hit. Mbeumo namawia gwiazdę do transferu

Bryan Mbeumo podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Kamerunu starał się namówić Carlosa Balebę do przeprowadzki do Manchesteru United - informuje gazeta The Sun. 21-letni pomocnik od dawna znajduje się na celowniku Czerwonych Diabłów.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bryan Mbeumo

Carlos Baleba przeprowadzi się na Old Trafford?

Carlos Baleba uchodzi za jednego z najlepszych młodych pomocników w Premier League. Zawodnik Brighton & Hove Albion imponuje dynamiką, siłą fizyczną oraz dojrzałością taktyczną, mimo iż ma zaledwie 21 lat. Nic więc dziwnego, że jego osobą interesuje się Manchester United, który od dłuższego czasu poszukuje piłkarza o podobnym profilu. Dotychczasowe próby pozyskania Kameruńczyka przez Czerwone Diabły zakończyły się jednak niepowodzeniem, głównie ze względu na wysokie oczekiwania finansowe Mew.

Jak informuje brytyjski dziennik „The Sun”, w realizacji tej transakcji może pomóc… Bryan Mbeumo. Skrzydłowy Manchesteru United miał podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Kamerunu namawiać Carlosa Balebę do przeprowadzki na Old Trafford. 26-letni skrzydłowy chciałby dzielić szatnię ze swoim rodakiem nie tylko w drużynie narodowej, ale również w klubie. Według źródeł Mbeumo tłumaczył Balebie, iż powinien on wymusić transfer do ekipy Red Devils, gdzie będzie miał zdecydowanie większe możliwości rozwoju.

Czas pokaże, czy Carlos Baleba w jednym z najbliższych okienek transferowych rzeczywiście wyląduje w zespole prowadzonym przez Rubena Amorima. Defensywny pomocnik trafił do Brighton w lipcu 2023 roku z LOSC Lille za 27 milionów euro i od tego czasu jest kluczową postacią drużyny The Seagulls. Jego obecna wartość rynkowa wynosi około 60 milionów euro, jednak gigant z Old Trafford musiałby liczyć się z wydatkiem nawet 100 milionów euro, by przekonać działaczy Brighton & Hove Albion do sprzedaży swojego gwiazdora.