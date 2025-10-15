Barcelona oraz Chelsea rywalizują o portugalski talent

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Cardoso Varela

Cardoso Varela przymierzany do Barcelony i Chelsea

Cardoso Varela ma zaledwie 16 lat, a już jest pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu Dinama Zagrzeb. Młody skrzydłowy niedawno zadebiutował w chorwackiej ekstraklasie, zbierając bardzo pozytywne recenzje za swoją grę. Jego technika, szybkość oraz dojrzałość boiskowa imponują zarówno kibicom, jak i ekspertom. Wszystko wskazuje na to, że młodzieżowy reprezentant Portugalii w najbliższym czasie zrobi kolejny krok naprzód w swojej karierze, przenosząc się do klubu z europejskiej czołówki. Zainteresowanie jego osobą zaczyna bowiem wykraczać daleko poza granice Chorwacji.

Jak informuje kataloński dziennik „Mundo Deportivo”, Cardoso Varela znalazł się na celownikach Barcelony oraz Chelsea. Na pole position w wyścigu o podpis atakującego ma znajdować się ekipa z Hiszpanii. Dyrektor sportowy Dumy Katalonii – Deco – podobno spotkał się z agentem zawodnika, by zbudować fundamenty pod ewentualny transfer. Co więcej, mówi się, że utalentowany lewy napastnik mógłby być dostępny za stosunkowo niską kwotę – około pięciu milionów euro. Dla Barcelony, która od lat konsekwentnie stawia na młodzież, na pewno byłaby to rozsądna inwestycja w przyszłość.

Cardoso Varela swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii FC Porto, gdzie wyróżniał się na tle swoich rówieśników. Do Chorwacji przeprowadził się na początku 2025 roku, a w barwach pierwszej drużyny Dinama Zagrzeb rozegrał dotychczas sześć spotkań. Urodzony w Angoli zawodnik imponuje nie tylko świetną techniką, ale również zmysłem do gry kombinacyjnej oraz odwagą w pojedynkach jeden na jeden. Zarówno FC Barcelona, jak i Chelsea widzą w nim piłkarza o ogromnym potencjale. Czas pokaże, który z europejskich gigantów wygra walkę o zakontraktowanie tego niezwykle utalentowanego skrzydłowego.