Kelleher odejdzie z Liverpoolu? Może zaliczyć miękkie lądowanie

Caoimhin Kelleher jest jednym z kandydatów na następcę Emiliano Martineza w Aston Villi - poinformował we wtorkowy poranek brytyjski dziennik The Sun. 26-letni bramkarz może opuścić Liverpool w poszukiwaniu regularnych występów.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Caoimhin Kelleher

Caoimhin Kelleher zastąpi Emiliano Martineza w Aston Villi?

Caoimhin Kelleher nie może liczyć na rolę podstawowego bramkarza w Liverpoolu – z uwagi na obecność w tej ekipie Alissona Beckera – który od wielu sezonów jest jednym z najlepszych fachowców na całym świecie. Ponadto w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego na Anfield Road przeprowadzi się utalentowany golkiper Valencii – Giorgi Mamardashvili. Dlatego przyszłość 22-krotnego reprezentanta Irlandii w drużynie Czerwonych nie jest pewna i stoi pod dużym znakiem zapytania.

Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski dziennik „The Sun” wynika, że Caoimhin Kelleher może odejść z Liverpoolu w poszukiwaniu regularnej gry w innym miejscu. Zdaniem wspomnianej gazety mierzący 188 centymetrów bramkarz jest kandydatem do zastąpienia Emiliano Martineza w Aston Villi. Mistrz świata z 2022 roku najprawdopodobniej odejdzie z zespołu The Villans, dlatego klub z Birmingham szuka jego następcy, którego widziałby właśnie w 26-letnim Irlandczyku.

Caoimhin Kelleher występuje w barwach ekipy The Reds od lipca 2015 roku, gdy dołączył do akademii Liverpoolu za nieujawnioną kwotę ze swojego macierzystego klubu – Ringmahon Rangers FC. Ceniony golkiper na początku grał w drużynach młodzieżowych, a w połowie 2019 roku awansował do pierwszego zespołu, gdzie pełni funkcję rezerwowego. Jego dotychczasowy bilans to 67 rozegranych meczów, 79 wpuszczonych bramek i 24 czyste konta. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia rosłego bramkarza na 22 miliony euro.