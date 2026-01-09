Cancelo zbawieniem Barcelony. Deco ocenił głośny powrót

Joao Cancelo w weekend zostanie ponownie piłkarzem Barcelony. Na temat jego transferu już wypowiedział się Deco. Zapewnia, że będzie to duże wzmocnienie defensywy.

fot. David Ribeiro Na zdjęciu: Deco

Cancelo rozwiąże problemy Barcelony

Barcelona przystąpiła do zimowego okienka z zamiarem wzmocnienia defensywy. W zasadzie od początku sezonu miała problemy w tej formacji, a Hansi Flick narzekał na brak opcji w środku. Po odejściu Inigo Martineza nie udało mu się odnaleźć odpowiedniego ustawienia. W parze z Pau Cubarsim testował Andreasa Christensena, Ronalda Araujo, Erica Garcię, a ostatnio nawet Gerarda Martina.

Poważnej kontuzji nabawił się Christensen, a Araujo dopiero wraca po dłuższej przerwie. Ta sytuacja zmusiła Barcelonę do działania. Na rynku pojawił się ciekawy kandydat, bowiem Joao Cancelo po krótkim okresie w Arabii Saudyjskiej wymarzył sobie powrót do Europy. Interesowała go w szczególności opcja ponownego związania się z Blaugraną. Negocjacje przebiegły bardzo szybko, a już w ten weekend transfer ma zostać oficjalnie ogłoszony. Portugalczyk zostanie wypożyczony z Al-Hilal do końca sezonu.

Deco już pokusił się o ocenę tego ruchu. Uważa, że Cancelo rozwiąże wszelkie problemy Barcelony.

– To wielkiej klasy zawodnik, a transfer było trudno dopiąć. Stało się to dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, ponieważ jego umowa pozwalała na opuszczenie klubu, a także dlatego, że zawsze marzył o powrocie do nas. Szaleje na punkcie Barcelony. Dostosował nawet swoje wynagrodzenie i idealnie pasuje do tego, co możemy tutaj osiągnąć.

– W styczniu naszym celem było zwiększenie jakości składu. Uważam, że Cancelo wzmacnia drużynę i to jest najważniejsze. Brakowało nam jednego elementu w obronie. Wraca Ronald, Cancelo pozwoli Garcii nie grać na boku, a Kounde może być opcją na środku – wytłumaczył dyrektor sportowy hiszpańskiego giganta.