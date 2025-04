Cambiaso łączony z Liverpoolem i Man City. Agent piłkarza zabrał głos

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Andrea Cambiaso

Cambiaso chce kontynuować karierę w Juventusie

Andrea Cambiaso pozostaje w pełni skoncentrowany na grze dla Juventusu. W ostatnich tygodniach media łączyły go z Liverpoolem i Manchesterem City, jednak agent piłkarza, Giovanni Bia, w rozmowie z “TMW” podkreślił, że jego klient nie planuje opuszczać Turynu.

– Jest w pełni skoncentrowany na Juventusie – powiedział przedstawiciel piłkarza dla “TMW”. – Oczywiście, pojawiają się plotki, bo to jeden z najlepszych bocznych obrońców w Europie. Na rynku zawsze coś się dzieje, mówi się, że Trent Alexander-Arnold może trafić do Realu Madryt, ale sytuacja może się jeszcze zmienić.

W styczniu Cambiaso był blisko przenosin do Manchesteru City, jednak ostatnio w grze o jego podpis pojawiły się również Bayern Monachium i Liverpool. Mimo to agent piłkarza nie pozostawia wątpliwości co do planów zawodnika. – W tej chwili nie interesuje go żaden transfer. Skupia się wyłącznie na Juventusie i chce dawać z siebie wszystko właśnie tutaj – dodał Bia.

Andrea Cambiaso jest szczęśliwy w Turynie i wielokrotnie podkreślał, że jego celem jest pomoc Juventusowi w powrocie do europejskiej elity. Obrońca, który w obecnym sezonie zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty w 35 występach, chce kontynuować karierę na Allianz Stadium.

– Jego marzeniem jest przywrócenie Juventusowi najwyższego poziomu i osiąganie sukcesów w Europie – mówi agent. – Andrea zawsze mówił, że chce grać dla Juventusu i osiągnąć z klubem jak najwięcej.