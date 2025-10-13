fot. Xinhua Na zdjęciu: Moises Caicedo i Reece James

Caicedo zostaje. Chelsea wycenia go na ogromną kwotę

Real Madryt w przyszłym roku zamierza sprowadzić nowego pomocnika. Xabi Alonso już tego lata domagał się wzmocnienia tej formacji, ale jego prośba nie została spełniona. Na Santiago Bernabeu ma zawitać nowa gwiazda, a jedną z rozważanych opcji miał być Moises Caicedo. Jego nazwisko na liście życzeń umieściło również Paris Saint-Germain, które widzi w nim wymarzone uzupełnienie tercetu z Vitinhą oraz Joao Nevesem. Chelsea niechętnie odnotowała zainteresowanie innych ekip i w temacie gwiazdora jest bardzo radykalna.

Na ten moment nie ma mowy o odejściu Caicedo ze Stamford Bridge. Od miesięcy gra znakomicie i jest liderem tej formacji, a Chelsea widzi w nim twarz projektu na kolejne lata. Świadczy o tym chociażby fakt, że umowa obowiązuje do 2031 roku, wic nie ma jakiegokolwiek ciśnienia na sprzedaż. Wiele oczywiście zależy od nastawienia samego Caicedo, ale w przeciwieństwie do Enzo Fernandeza, nie kusi go wizja przenosin do Realu Madryt lub PSG.

Czy Chelsea kategorycznie odrzuca możliwość sprzedaży Caicedo? Do transferu mogłoby dojść jedynie w przypadku wielkiego zysku. Oznacza to, że musiałaby zarobić więcej w stosunku do wydanej na niego w 2023 roku kwoty, która wyniosła 116 milionów euro. Trudno oczekiwać, aby ktokolwiek tyle za niego zaoferował.