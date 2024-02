David De Gea od lata minionego roku pozostaje bez klubu. The Sun przekonuje, że Hiszpan ma zamiar kontynuować karierę w La Liga.

Źródło: The Sun

Źródło: The Sun

fot. Imago / Martin Rickett Na zdjęciu: David De Gea

Wciąż nowego klubu nie znalazł David De Gea

The Sun przekazało nowe informacje na temat hiszpańskiego bramkarza

33-latek rozstał się z Man Utd latem 2023 roku

Davi de Gea myśli o kontynuowaniu kariery w La Liga

David De Gea od rozstania z Manchesterem United nie znalazł nowego pracodawcy. W kontekście przyszłości zawodnika w przestrzeni medialnej wymieniane były różne kierunki, ale finalnie żaden transfer nie doszedł do skutku.

The Sun podaje, że De Gea nie będzie brał pod uwagę ofert z Premier League i ligi saudyjskiej. Hiszpan jest zdecydowany na to, aby trafić do jednej z ekip z La Liga.

Wcześniej pojawiły się wieści, że zainteresowany golkiperem jest Al-Shabab. Zawodnik jednak niechętnie podszedł do tej propozycji.

W poprzedniej kampanii De Gea wystąpił w 58 meczach we wszystkich rozgrywkach, z czego w 25 zachował czyste konto. Rynkowa wartość bramkarza wynosi osiem milionów euro.