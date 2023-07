Były snajper Liverpoolu ma nowy klub. Popularny kierunek

IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Roberto Firmino

Roberto Fimino związał się z nowym klubem

W przyszłym sezonie Brazylijczyk będzie występował w Al-Ahli

Kontrakt napastnika z ekipą z Dżuddy obowiązuje przez trzy lata

Firmino dołączy do byłej gwiazdy Chelsea

Roberto Firmino pożegnał się z Liverpoolem po ośmiu latach współpracy. Po zakończeniu sezonu kontrakt 31-latka z The Reds wygasł i nie został przedłużony, co oznaczało, że Brazylijczyk musi szukać nowego pracodawcy. Na początku łączono go z pozostaniem w Europie, jednak później coraz więcej wskazywało na to, że jego kolejnym przystankiem będzie Saudi Pro League.

55-krotny reprezentant Brazylii dołączył do Al-Ahli jako wolny zawodnik i podpisał umowę ważną do 30 czerwca 2026 roku. W klubie z Dżuddy spotka między innymi Edouarda Mendy’ego, który w lecie został sprowadzony z Chelsea, a także Egzjana Alioskiego, który w Premier League występował w koszulce Leeds United.

W poprzednim sezonie Firmino rozegrał łącznie 35 spotkań, strzelił 13 goli i zanotował pięć asyst. W swoim dorobku w barwach ekipy z Anfield środkowy napastnik ma triumf w Lidze Mistrzów, mistrzostwo Anglii, a także puchar kraju i puchar ligi.