Real Madryt zarzucił sieć na gwiazdę Premier League

Bukayo Saka znajduje się wśród kandydatów do zastąpienia Viniciusa Juniora w Realu Madryt - donosi hiszpański serwis Defensa Central. Transfer angielskiego skrzydłowego do ekipy Królewskich jest jednak mało prawdopodobny.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bukayo Saka zastąpi Viniciusa Juniora na Santiago Bernabeu?

Vinicius Junior może odejść z Realu Madryt już w najbliższym letnim okienku transferowym. Wówczas Brazylijczykowi pozostałby tylko rok kontraktu, a Królewscy, chcąc uniknąć utraty skrzydłowego za darmo w przyszłości, mogą rozważyć sprzedaż. Co prawda rozmowy na temat przedłużenia umowy trwają, jednak strony są dalekie od osiągnięcia porozumienia. To sprawia, że dalszy los gwiazdora stoi pod ogromnym znakiem zapytania.

Real Madryt powoli zaczyna więc rozglądać się za potencjalnym następcą Viniciusa. Jak informuje hiszpański portal „Defensa Central”, jednym z kandydatów do zastąpienia brazylijskiego skrzydłowego jest Bukayo Saka.

Klub z Santiago Bernabeu ma monitorować sytuację 24-letniego Anglika, aczkolwiek taki transfer uznawany jest za mało realny. Media podkreślają, że zawodnik Arsenalu ma niebawem podpisać nową, długoterminową umowę z londyńskim gigantem, co znacząco utrudnia jakiekolwiek przenosiny atakującego.

Wychowanek Watfordu, od lat będący jednym z liderów zespołu Mikela Artety, rozegrał dotychczas 283 mecze w barwach Arsenalu. W tych spotkaniach zdobył 77 bramek i zanotował 73 asysty, sięgając po Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. Bukayo Saka, wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na 130 milionów euro, jest jedną z największych gwiazd Premier League. Wygląda na to, że pozostanie w Londynie na kolejne lata.