Słynny klub proponuje 50 mln funtów za gwiazdora Brentfordu

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Bryan Mbeumo

Manchester United pracuje nad transferem Bryana Mbeumo

Manchester United będzie bardzo aktywny podczas najbliższego letniego okienka transferowego, a tak przynajmniej wynika z najnowszych raportów mediów. Zdaniem prasy z Wysp Brytyjskich Ruben Amorim może liczyć na kilka wzmocnień składu w celu przywrócenia drużyny Czerwonych Diabłów na sam szczyt. Przypomnijmy, że zespół Red Devils zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli Premier League i tej kampanii nie uratuje nawet ewentualny triumf w Lidze Europy.

Niewykluczone, iż pierwszym letnim nabytkiem Manchesteru United będzie skrzydłowy Brentfordu – Bryan Mbeumo. Jak poinformował w poniedziałkowe popołudnie hiszpański portal „Fichajes.net”, gigant z Old Trafford złożył już pierwszą ofertę za 25-letniego zawodnika. Propozycja opiewa na 50 milionów funtów i taka kwota powinna przekonać londyński klub do sprzedaży atakującego, biorąc pod uwagę, że kontrakt między stronami obowiązuje do połowy 2026 roku.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Osiemnastokrotny reprezentant Kamurunu z powodzeniem występuje w barwach drużyny Pszczół od sierpnia 2019 roku, kiedy przeniósł się na Brentford Community Stadium za niespełna 7 milionów euro z ESTAC Troyes, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W trwającym sezonie Bryan Mbeumo jest kluczową postacią Brentfordu, dla którego rozegrał 40 meczów, zdobył 19 bramek i zaliczył 9 asyst. Warto dodać, iż mierzący 171 centymetrów skrzydłowy jest obserwowany również przez Liverpool, Newcastle United oraz Arsenal.