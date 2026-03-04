Bruno Fernandes podjął decyzję w sprawie przyszłości w Man Utd

Bruno Fernandes chce po sezonie porozmawiać z Manchesterem United o swojej przyszłości. Kapitan nie planuje odejścia, ale oczekuje jasnej wizji klubu - poinformował TEAMtalk.

Bruno Fernandes chce rozmów z Manchesterem United w sprawie dalszej gry na Old Trafford

Bruno Fernandes zamierza po zakończeniu sezonu odbyć rozmowy z władzami Manchesteru United, by wyjaśnić swoją długoterminową przyszłość w klubie.

Według doniesień Portugalczyk nie szuka obecnie transferu, mimo wcześniejszych spekulacji o zainteresowaniu ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. Latem ubiegłego roku 31-latek był łączony z lukratywną ofertą z Saudi Pro League, a sam przyznawał, że w przyszłości mógłby rozważyć grę we Włoszech lub Hiszpanii.

W trwającym sezonie Fernandes zdobył siedem bramek i zanotował 14 asyst, pozostając jednym z kluczowych zawodników zespołu. Od momentu transferu ze Sportingu CP w 2020 roku jest centralną postacią ofensywy „Czerwonych Diabłów”, a opaskę kapitańską otrzymał jako potwierdzenie swojej roli w szatni.

Manchester United szykuje się latem do przebudowy kadry, szczególnie w formacji pomocy i ataku. Klub postrzega Fernandesa jako fundament projektu, a nie zawodnika na sprzedaż. Jego obowiązujący kontrakt daje władzom komfort negocjacyjny.

Decydujące dla pomocnika będzie jednak to, jaką wizję sportową przedstawi mu klub. W wieku 31 lat Fernandes chce wciąż walczyć o najważniejsze trofea i regularnie rywalizować na najwyższym poziomie.

