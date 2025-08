Cristiano Ronaldo namawia gwiazdę. Al-Nassr znów zszokuje świat?

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes celem Al-Nassr. Ronaldo pomaga przy transferze

Al-Nassr nie ustaje w staraniach o pozyskanie Bruno Fernandesa z Manchesteru United. Saudyjski klub jest gotów zaoferować angielskiemu klubowi ogromną sumę odstępnego, a sam zawodnik mógłby liczyć na lukratywny kontrakt, na mocy którego zarobiłby fortunę. Włodarze z Rijadu widzą w reprezentantu Portugalii idealne wzmocnienie środka pola i są w stanie wyłożyć na stół astronomiczne pieniądze, by sfinalizować hitowy transfer. 30-letni pomocnik miałby pomóc tej drużynie wygrać mistrzowski tytuł w zbliżającym się sezonie.

Jak informuje portugalski dziennik „A Bola”, w realizacji tego planu kluczową rolę może odegrać Cristiano Ronaldo, który od początku 2023 roku występuje w barwach ekipy Żółto-Niebieskich. 40-letni napastnik podobno intensywnie namawia na przeprowadzkę swojego rodaka, z którym występuje w reprezentacji Portugalii oraz grał w zespole Czerwonych Diabłów. Legendarny piłkarz ma w Al-Nassr duży wpływ na politykę transferową i nie ukrywa, że chciałby ponownie zagrać u boku swojego kolegi z kadry.

Jednak Manchester United najprawdopodobniej będzie dążył do zatrzymania Bruno Fernandesa w swoich szeregach. 30-latek jest bowiem jednym z liderów drużyny Red Devils od czasu swojej przeprowadzki ze Sportingu Lizbona w 2020 roku. Dotychczas rozegrał dla angielskiego klubu 290 meczów, zdobywając 98 bramek i notując 86 asyst.

Choć ofensywny pomocnik nadal pełni rolę kapitana Manchesteru United, to niepewność co do przyszłości zespołu oraz wizja wysokich zarobków mogą skłonić go do opuszczenia Old Trafford. Jeśli transfer doszedłby do skutku, byłby to kolejny przykład rosnącej siły finansowej saudyjskich klubów i ich ambicji, by przyciągać czołowych piłkarzy z Europy.