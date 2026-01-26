Bruk-Bet Termalica zakontraktował młodzieżowego reprezentanta Polski

Bruk-Bet Termalica po awansie do PKO BP Ekstraklasy rywalizuje dzisiaj o utrzymanie w elicie. Tymczasem w poniedziałek beniaminek rozgrywek poinformował o transferze obrońcy.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Marcin Brosz

Miłosz Matysik został nowym zawodnikiem Bruk-Betu Termaliki

Bruk-Bet Termalica to dzisiaj drużyna, która zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Przed drugą częścią sezonu w PKO BP Ekstraklasie zespół Marcina Brosza ma na swoim koncie 19 punktów, tracąc do bezpiecznej strefy tylko jedno oczko.

W rundzie jesiennej Pomarańczowi stracili aż 35 goli. Pomóc w defensywie ma drużynie nowy zawodnik, o czym poinformowało biuro prasowe Słoni.

„Miłosz Matysik nowym zawodnikiem Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. 21-latek dołączył do drużyny na zasadzie wypożyczenia z cypryjskiego Aris Limassol, które potrwa do 30 czerwca 2026 roku i zawiera opcję wykupu. Miłosz mierzy 190 cm wzrostu. Urodził się 26 kwietnia 2004 roku w Białymstoku i swoją piłkarską edukację rozpoczął w akademii Jagiellonii Białystok, przechodząc przez wszystkie szczeble” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Bruk-Betu Termaliki. Tym samym potwierdzone zostały wieści Goal.pl sprzed kilku dni.

Młodzieżowy reprezentant Polski to środkowy obrońca, który do ekipy z Cypru trafił w styczniu 2024 roku. W tej kampanii Matysik nie miał jednak zbyt wielu okazji do gry. Rozegrał tylko pięć meczów, licząc wszystkie rozgrywki, spędzając na boisku łącznie 144 minuty. O miejsce w składzie ostatniej aktualnie drużyny w tabeli PKO BP Ekstraklasy piłkarz może rywalizować z Lucasem Masoero czy Arkadiuszem Kasperkiewiczem.