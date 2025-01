Brighton odrzuciło szaloną ofertę. Al-Nassr oferowało 95 milionów

Simon Dack / Telephoto Images / Alamy Na zdjęciu: Fabian Hurzeler

Mitouma nie na sprzedaż, Brighton odrzuciło 95 mln euro

Brighton & Hove Albion w ostatnich latach może pochwalić się wypuszczeniem w świat wielu utalentowanych zawodników. W przeszłości z Mew do czołowych klubów w Premier League i nie tylko odeszli m.in. Moises Caicedo, Robert Sanchez czy Alexis Mac Allister.

Obecnie jedną z głównych postaci w zespole jest skrzydłowy z Japonii – Kaoru Mitouma. 27-latek, choć nie osiąga imponujących statystyk, to przyciągnął uwagę saudyjskiego giganta. W zimowym oknie transferowym bardzo aktywne jest Al-Nassr, które postanowiło złożyć ofertę za gwiazdę Mew. Ich propozycja wywołała szok w brytyjskich mediach, bowiem wynosiła aż 95 mln euro razem z bonusami.

Fabrizio Romano poinformował, że mimo olbrzymiej oferty Brighton zdecydowało się odrzucić propozycję Al-Nassr. Mewy pod żadnym warunkiem nie zamierzają sprzedawać kluczowego zawodnika w trakcie sezonu. Z racji tego, że okno transferowe zbliża się do końca, istnieje małe prawdopodobieństwo, że Saudyjczycy będą w stanie przekonać Brighton do sprzedaży gracza.

Mitouma nie jest jedynym piłkarzem z Premier League, o którego stara się Al-Nassr. W międzyczasie trwają pracę nad transferem Jhona Durana z Aston Villi. Wszystko wskazuje na to, że napastnik jeszcze zimą dołączy do drużyny Cristiano Ronaldo. Transakcja ma zamknąć się w ok. 75 milionów euro.