Manchester United interesuje się brazylijskim pomocnikiem

21:39, 1. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Manchester United obserwuje sytuację pomocnika Corinthians, Breno Bidona - dowiedział się Ekrem Konur. 21-letni Brazylijczyk jest jednym z najbardziej perspektywicznych zawodników w tamtejszej lidze.

Breno Bidon pod lupą Manchesteru United

Manchester United zapowiada dużą aktywność podczas najbliższego letniego okna transferowego. Angielski klub planuje między innymi wzmocnić środek pola, ponieważ z ekipą Czerwonych Diabłów pożegna się Casemiro. W związku z tym na Old Trafford ma trafić co najmniej jeden nowy pomocnik, który wypełni lukę po doświadczonym Brazylijczyku. Niewykluczone, że następcą 34-letniego zawodnika w czerwonej części miasta zostanie jego młodszy rodak.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku Manchesteru United znalazł się bowiem Breno Bidon. Angielski gigant od dłuższego czasu monitoruje rozwój utalentowanego pomocnika Corinthians i latem może złożyć oficjalną ofertę. Młodzieżowy reprezentant Brazylii uchodzi za piłkarza o dużym potencjale, gotowego na kolejny krok w karierze oraz rywalizację na najwyższym poziomie.

Bidon awansował do pierwszego zespołu Corinthians dwa lata temu i szybko wywalczył sobie ważną rolę w drużynie. W barwach drużyny Biało-Czarnych rozegrał łącznie 111 spotkań, zdobył cztery bramki oraz zanotował trzy asysty. Jego wartość rynkowa jest szacowana na około 14 milionów euro, jednak klauzula odstępnego w kontrakcie wynosi aż 100 milionów euro. Brazylijski klub prawdopodobnie byłby skłonny rozpocząć rozmowy od kwoty w granicach 30-40 milionów euro.