Bremer kontuzjowany! Juventus rozważa transfer byłego piłkarza Interu

Juventus może być zmuszony do przeprowadzenia zimą transferu środkowego obrońcy. Kontuzji kolana doznał Bremer. Jak podaje La Gazzetta dello Sport w Turynie może go zastąpić Milan Skriniar.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bremer

Milan Skriniar na radarze Juventusu. Ma zastąpić kontuzjowanego Bremera

Juventus przed październikową przerwą na mecze reprezentacji zanotował serię pięciu remisów z rzędu. Na dodatek w dwóch ostatnich spotkaniach udziału nie wziął Bremer. Środkowy obrońca zmagał się z problemami mięśniowymi. Późniejsze badania wykazały, że uraz jest poważniejszy, niż przypuszczano. Brazylijczyk będzie musiał przejść operację, a przerwa w grze ma potrwać dwa miesiące.

Bremer nie ma szczęścia podczas pobytu w Turynie. W poprzednim sezonie zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, przez co stracił niemal całe rozgrywki. Warto zaznaczyć, że po powrocie do zdrowia zdążył wystąpić w zaledwie pięciu meczach w barwach Starej Damy.

Ze względu na poważne problemy zdrowotne, które często wyłączają go z gry, Juventus postanowił rozpocząć proces poszukiwań nowego obrońcy. Z informacji La Gazzetta dello Sport w kręgu zainteresowań znalazł się były piłkarz Interu Mediolan – Milan Skriniar. Słowak spędził w Serie A siedem sezonów, broniąc barw Sampdorii (2016-2017) i Nerazzurrich (2017-2023).

To nie pierwszy raz, gdy Skriniar jest łączony z Juventusem. W przeszłości włoskie media często informowały o zainteresowaniu Bianconerich. Mówi się, że 30-latek, który aktualnie gra w Fenerbahce z zadowoleniem przyjąłby ofertę włoskiego giganta.