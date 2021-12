PressFocus Na zdjęciu: Lucas Paqueta

Newcastle United nieustannie szuka zawodników, którzy mogliby pomóc drużynie w walce o utrzymanie się w Premier League. Mimo dysponowania pokaźnymi środkami finansowymi nie jest im łatwo przekonać do siebie potencjalnych kandydatów. W ostatnim czasie odmówił im Brazylijczyk Lucas Paqueta.

Newcastle United szuka zawodników, którzy wzmocniliby drużynę podczas styczniowego okna transferowego

Kolejnym piłkarzem, który nie jest zainteresowany ofertą angielskiego klubu jest Lucas Paqueta

Brazylijczyk chce kontynuować swoją karierę w Olympique Lyon

Newcastle nie przekonały Paquety

Po trzech ligowych porażkach z rzędu Newcastle United, z zaledwie dziesięcioma punktami na koncie, zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Premier League. W klubie z St James’ Park nikt nie ma wątpliwości, że drużyna musi zostać w styczniu poważnie wzmocniona. Prace nad tym trwają od dłuższego czasu, ale na razie trudno o pozytywnych jej efektach.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że jednym z kandydatów do przenosin do Newcastle jest występujący w Olympique Lyon Lucas Paqueta. Serwis Le10Sport potwierdził, że zainteresowanie Srok pozyskaniem Brazylijczyka było jak najbardziej poważne, ale jest już nieaktualne. Były piłkarz Milanu nie jest bowiem zainteresowany przenosinami do Anglii.

Władze Newcastle w ostatnim czasie przedstawiły Lyonowi wstępną ofertę w sprawie transferu Paquety. Ta miała opiewać na 40 milionów euro. Newcastle było nawet gotowe jeszcze mocniej podbić stawkę, a przedstawiciele francuskiego klubu przeanalizować ofertę. Do transferu jednak nie dojdzie, bowiem weto w tej sprawie postawił sam piłkarz.

Brazylijczyk jest zadowolony ze swojej sytuacji w Lyonie i nie zamierza go opuszczać w najbliższym czasie. Do przenosin do Newcastle nie przekonała go również bardzo atrakcyjna oferta indywidualnego kontraktu, dzięki któremu miałby zarabiać 10 milionów euro rocznie. Aktualnie na jego konto wpływa wynagrodzenie o ponad połowę mniejsze.

Paqueta zawodnikiem Lyonu jest od września 2020 roku, kiedy przeniósł się do niego za 20 milionów euro z Milanu, w którym swojego pobytu nie może zaliczyć do udanych. We francuskim klubie Brazylijczyk bardzo szybko się odnalazł i obecnie jest bardzo ważnym zawodnikiem drużyny. W obecnym sezonie rozegrał w jej barwach 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając sześć bramek i dokładając do tego trzy asysty.

