Pressfocus Na zdjęciu: Edin Dzeko

Newcastle walczy o utrzymanie w Premier League. W realizacji tego celu pomóc ma Edin Dzeko. Na pozyskanie Bośniaka nalega Eddie Howe.

Newcastle ma na celowniku kolejnego zawodnika, który miałby wzmocnić klub

Tym razem to Eddie Howe naciska na sprowadzenie tego gracza

Z powrotem do Premier League łączony jest Edin Dzeko

Dzeko wróci do Premier League?

Zdecydowanie nie tak sezon 2021/2022 wyobrażał sobie nowy właściciel Newcastle United – Mohammad bin Salman. Saudyjski książę marzył o tym, że Sroki w przyszłości podbiją Premier League, a później zawojują europejskie puchary. Rzeczywistość jest jednak nieciekawa.

Newcastle rozegrało dotychczas 18 meczów. Wywalczyło w nich tylko dziesięć punktów. W rezultacie jest na przedostatnim miejscu w tabeli Premier League. Sroki muszą drżeć o pozostanie w elicie. Jednym z tego powodów jest mała liczba zdobytych bramek (18 goli). Najskuteczniejszy napastnik tego klubu to Callum Wilson. Trafił on sześciokrotnie do siatki rywali.

Trener Eddie Howe chciałby, aby klub w zimowym oknie transferowym sprowadził nowego napastnika. Szkoleniowiec Newcastle ma nawet swojego faworyta. To Edin Dzeko, który doskonale zna Premier League. Bośniak przez cztery lata bronił barw Manchesteru City, dla którego strzelił 72 gole oraz zaliczył 44 asysty.

Od lata tego roku 35-letni snajper jest zawodnikiem Interu. W koszulce tego klubu rozegrał 24 mecze. Zdobył 11 bramek. Cztery razy asystował. Przekonanie Dzeko do ponownej zmiany zespołu nie będzie zatem łatwe. Być może Bośniaka skusi jednak wizja świetnych zarobków oraz możliwość ponownego strzelania goli w Premier League dla klubu z dużymi ambicjami.

Czytaj także: Zapadła decyzja ws. kontynuacji Premier League. Angielskie kluby mówią jednym głosem