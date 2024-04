fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Cancelo nie zostanie wykupiony?

Joao Cancelo minionego lata znalazł się w trudnej sytuacji. Bayern Monachium nie zdecydował się na wykup, w związku z czym defensor wrócił do Manchesteru City, który również na niego nie liczył. Pep Guardiola definitywnie skreślił Portugalczyka, który mógł rozpocząć poszukiwania nowego klubu. Obywatele oczywiście planowali go sprzedać, lecz żadna z uznanych europejskich ekip na taki ruch się nie zdecydowała. Finalnie Cancelo trafił do Barcelony w ramach rocznego wypożyczenia.

Xavi Hernandez naciskał na sprowadzenie doświadczonego zawodnika, który wniesie do drużyny wiele jakości. Od pierwszych meczów Cancelo uchodził za wymarzony transfer, bowiem świetnie wpasował się do stylu gry Barcelony. Klub szybko postanowił, że zrobi wszystko, aby ta współpraca trwała dłużej niż do końca sezonu 2023/2024.

Cancelo także stawiał sprawę jasno, zdradzając, że możliwość reprezentowania Blaugrany była jego dziecięcym marzeniem. Wszystko zmierzało w odpowiednim kierunku do dwumeczu z PSG, który Portugalczykowi zwyczajnie nie wyszedł. W rewanżu popełnił poważny błąd, który poskutkował rzutem karnym dla paryżan, a ostatecznie przyczynił się nim do odpadnięcia Barcelony z Ligi Mistrzów.

Po wtorkowych wydarzeniach wśród władz klubu pojawił się podział. Część działaczy uważa, że wykupienie Cancelo z Manchesteru City jest zbędnym wydatkiem, a maksymalnie można sobie pozwolić na kolejne wypożyczenie. Priorytetem ma być natomiast wzmocnienie innych formacji.

