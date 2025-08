Brahim Diaz otrzymał kilka ofert. Podjął już decyzję ws. przyszłości

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Brahim Diaz

Real Madryt przedłuży kontrakt z Brahimem Diazem

Brahim Diaz wzbudził zainteresowanie kilku klubów w trwającym letnim oknie transferowym, a najbardziej konkretne oferty złożyły Benfica Lizbona oraz Fenerbahce Stambuł. Oba zespoły widziały w ofensywnym pomocniku okazję na znaczące wzmocnienie środka pola i były gotowe zaproponować mu atrakcyjne warunki finansowe. Mimo tego 24-letni Hiszpan nie wykazał chęci do zmiany barw klubowych. Jak donoszą tamtejsze media, Brahim Diaz jasno zakomunikował swoim przedstawicielom, że jego priorytetem jest kontynuowanie występów na Santiago Bernabeu.

Dziennik „MARCA” poinformował w poniedziałkowy poranek, że Real Madryt oraz zawodnik osiągnęli porozumienie w sprawie przedłużenia współpracy. Nowy kontrakt ma zostać podpisany jeszcze w sierpniu. Umowa najpewniej będzie obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku. Obie strony są zadowolone z dotychczasowej współpracy – klub docenia zaangażowanie i wszechstronność piłkarza, który potrafi zagrać na kilku pozycjach w ofensywie, a sam zawodnik czuje się szczęśliwy w stolicy Hiszpanii. Dlatego Brahim Diaz lada chwila złoży podpis pod nowym kontraktem z Realem Madryt.

Reprezentant Maroka wrócił do drużyny Królewskich w 2023 roku po trzyletnim wypożyczeniu do Milanu, gdzie zdobył mistrzostwo Włoch i zebrał cenne doświadczenie. W sezonie 2024/2025 rozegrał łącznie 56 meczów, strzelając 6 goli oraz notując 8 asyst. Był ważnym ogniwem zespołu Carlo Ancelottiego, szczególnie w momentach kontuzji kluczowych piłkarzy. Teraz będzie występował pod wodzą nowego trenera – Xabiego Alonso. Przedłużenie umowy to jasny sygnał, że szkoleniowiec liczy na 26-letniego zawodnika, który sprawdzi się zarówno jako ofensywny pomocnik, jak i skrzydłowy.