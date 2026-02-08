Arsenal na zakupach w Madrycie. Interesuje się piłkarzem Realu

Brahim Diaz na celowniku Arsenalu
Arsenal podczas minionego zimowego okienka transferowego szukał wzmocnienia składu po tym, jak poważnej kontuzji nabawił się Mikel Merino. Kanonierzy analizowali kilka opcji, aby zwiększyć kreatywność w drugiej linii. Jednym z kandydatów do przeprowadzki na Emirates Stadium był Brahim Diaz, o czym informował serwis „AfricaFoot.com”.
Real Madryt w styczniu nie usiadł jednak do rozmów z przedstawicielami z Londynu. Hiszpański klub odmówił negocjacji, ponieważ nie chciał tracić ważnego zawodnika w środku wymagającego sezonu. Alvaro Arbeloa traktuje Diaza jako niezwykle cennego zmiennika, który potrafi ożywić grę zespołu w kluczowych momentach spotkań.
Ten temat może jednak wrócić w trakcie najbliższego letniego okna transferowego. Wówczas Arsenal zapewne podejmie kolejną próbę zakontraktowania 26-letniego Marokańczyka, którego obserwuje już od dłuższego czasu. Trener liderów Premier League – Mikel Arteta – ceni jego uniwersalność oraz umiejętność gry między liniami.
Wtedy Real Madryt może być bardziej otwarty na sprzedaż Brahima Diaza w związku z zapowiadaną przebudową kadry oraz możliwymi nowymi transferami. Czas pokaże, czy Kanonierzy ostatecznie dobiją targu z Królewskimi i wzmocnią swoją ofensywę przed następną kampanią poprzez sprowadzenie wszechstronnego pomocnika.
Reprezentant Maroka wrócił na Estadio Santiago Bernabeu w 2023 roku po trzyletnim wypożyczeniu spędzonym w Milanie, z którym sięgnął po mistrzostwo Włoch. W obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty. Urodzony w Maladze piłkarz błyszczał na ostatnim Pucharze Narodów Afryki, gdzie strzelił pięć goli, choć w finale zmarnował rzut karny. Wycena na poziomie około 35 milionów euro sprawia, że może on być bardzo atrakcyjnym celem transferowym dla klubu z północnego Londynu.