Arbeloa skreślił gwiazdora Realu. Nie widzi dla niego miejsca

Brahim Diaz może rozstać się z Realem Madryt. Alvaro Arbeloa nie widzi bowiem dla niego miejsca w zespole Królewskich - informuje katalońska strona ElNacional.cat.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Media: Brahim Diaz na wylocie z Realu Madryt

Alvaro Arbeloa nie najlepiej rozpoczął pracę na stanowisku trenera Realu Madryt, przegrywając w debiucie 2:3 z Albacete Balompie w 1/8 finału Pucharu Króla. Później było już jednak znacznie lepiej, ponieważ następca Xabiego Alonso może pochwalić się serią trzech zwycięstw z rzędu – 2:0 nad Levante UD, 6:1 nad AS Monaco oraz 2:0 nad Villarrealem. Zespół Królewskich odzyskał stabilność i pewność siebie. Jeśli forma zostanie utrzymana, 43-letni szkoleniowiec zapewne poprowadzi madrytczyków także w sezonie 2026/2027.

Arbeloa buduje drużynę według własnej wizji, dlatego latem można spodziewać się zmian w kadrze ekipy Los Blancos. Jak informuje kataloński serwis „ElNacional.cat”, na wylocie z Santiago Bernabeu może znaleźć się Brahim Diaz.

Mimo że Real prowadził rozmowy z marokańskim skrzydłowym w sprawie przedłużenia kontraktu, trener nie jest do końca do niego przekonany. 26-letni ofensywny piłkarz nie imponuje na sesjach treningowych i ma najbliższe pół roku, by udowodnić swoją wartość w oczach nowego szkoleniowca stołecznego klubu.

Reprezentant Maroka wrócił do Madrytu w 2023 roku po trzyletnim wypożyczeniu do Milanu, z którym zdobył mistrzostwo Włoch. W obecnej kampanii rozegrał 19 meczów, zdobył 1 bramkę i zanotował 2 asysty. Urodzony w Maladze zawodnik błyszczał na Pucharze Narodów Afryki, strzelając 5 goli, choć w finale zmarnował rzut karny. Wycena na poziomie 35 milionów euro sprawia, że w razie odejścia może liczyć na oferty z Anglii lub Włoch.