Manchester United na łowach w Paryżu. Chce gwiazdora PSG

Manchester United planuje zwiększyć rywalizację w linii ataku, a szczególnie na skrzydłach. Jak dowiedział się Ekrem Konur, w kręgu zainteresowań angielskiego giganta znajduje się Bradley Barcola.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Bradley Barcola przymierzany do Manchesteru United

Manchester United po przejęciu przez tymczasowego szkoleniowca – Michaela Carricka – zmienił sposób gry oraz ustawienie taktyczne. W nowym systemie skrzydłowi ponownie odgrywają bardzo ważną rolę, w przeciwieństwie do koncepcji Rubena Amorima, który stawiał przede wszystkim na wahadłowych. Z tego powodu klub z Old Trafford planuje wzmocnić formację ofensywną podczas najbliższego letniego okienka transferowego, tym bardziej że FC Barcelona poważnie rozważa wykupienie wypożyczonego Marcusa Rashforda.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Manchester United zainteresował się Bradleyem Barcolą. 23-letni francuski skrzydłowy jest wysoko oceniany przez skautów angielskiego klubu i uchodzi za idealnego kandydata do zwiększenia rywalizacji w linii ataku.

Jego dynamika oraz umiejętność gry jeden na jednego bardzo odpowiadają profilowi piłkarza, którego poszukują działacze z Old Trafford. Niewiadomą pozostaje jednak to, czy Paris Saint-Germain będzie skłonne rozpocząć rozmowy dotyczące sprzedaży swojego zawodnika.

Bradley Barcola trafił do PSG latem 2023 roku z Olympique’u Lyon i stosunkowo szybko stał się ważnym elementem drużyny. W trwającej kampanii rozegrał 36 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 6 asyst. Poprzedni sezon był jeszcze bardziej udany, gdy pomógł paryskiemu zespołowi sięgnąć po potrójną koronę. Jego szybkość, technika oraz odwaga mogłyby bardzo dobrze pasować do stylu gry Manchesteru United. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa atakującego wynosi około 70 milionów euro.