Bournemouth znalazło następcę Huijsena w Serie A

Bournemouth po rekordowej sprzedaży Deana Huijsena do Realu Madryt planuje kolejne wzmocnienia defensywy. Według "Tuttomercatoweb" oraz "Mundo Deportivo" głównym celem klubu jest Mario Gila, stoper Lazio, który ma za sobą bardzo udany sezon.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Dean Huijsen

Mario Gila na radarze Bournemouth

Bournemouth może pochwalić się jednym z najbardziej zyskownych transferów ostatnich miesięcy. Klub sprzedał Deana Huijsena do Realu Madryt za 59,5 miliona euro, choć jeszcze rok temu pozyskał go z Juventusu za 20 milionów plus procent od kolejnej sprzedaży. Po takim ruchu angielski zespół musi natychmiast znaleźć nowego lidera defensywy.

Według informacji „Tuttomercatoweb” oraz „Mundo Deportivo” wybór padł na Mario Gilę z Lazio. Hiszpański stoper, który w sierpniu skończy 25 lat, wystąpił w 42 meczach w sezonie, zdobywając dwie bramki. Gila, wychowanek akademii Realu Madryt, trafił do Rzymu w 2022 roku za sześć milionów euro i od tego czasu stał się ważną postacią w zespole Biancocelestich.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jego kontrakt z Lazio obowiązuje do czerwca 2027 roku, jednak już zimą pojawiały się plotki o możliwym powrocie do Realu Madryt. W ostatnich miesiącach nazwisko Gili przewijało się również w kontekście zainteresowania ze strony Manchesteru City i innych europejskich klubów. W marcu defensor otrzymał powołanie do reprezentacji Hiszpanii, gdzie trafił m.in. razem z Deanem Huijsenem.

Bournemouth nie zamierza zwlekać z negocjacjami, wiedząc, jak istotne jest szybkie znalezienie wartościowego następcy Huijsena. Mario Gila posiadający doświadczenie w Serie A i europejskich pucharach, wydaje się być kandydatem idealnym na środek defensywy w Premier League.