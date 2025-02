Real Madryt poznał wycenę Huijsena. To cel Pereza

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Florentino Perez zachwycony Deane Huijsenem

Real Madryt ma konkretny plan związany z letnim oknem transferowym. Chce wzmocnić się w obronie. Na radarze Los Blancos znajduje się Dean Huijsen. Tymczasem ciekawe wieści na temat piłkarza przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że Florentino Perez poznał już ewentualny koszt transakcji. Zawodnik miałby kosztować giganta La Liga mniej więcej 60 milionów euro. W każdym razie urodzony w Amsterdamie zawodnik znajduje się nie tylko na celowniku Los Blancos. Huijsena chcą mieć także u siebie takie kluby jak Arsenal czy Chelsea. W związku z tym można spodziewać się ciekawej rywalizacji o podpis piłkarza pod kontraktem w trakcie letniego okna transferowego.

Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii to piłkarz, który trafił do Bournemouth w lipcu minionego roku za ponad 15 milionów euro. Huijsen wcześniej reprezentował barwy takich ekip jak AS Roma czy Juventus. W tym sezonie wychowanek Malagi wystąpił w 21 meczach. Zdobył w nich dwie bramki. Aktualna umowa piłkarza z klubem z Premier League obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

Real natomiast już w sobotę rozegra kolejny mecz w lidze hiszpańskiej. Zmierzy się na wyjeździe z Osasuną. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi w tym starciu o godzinie 16:15. Tymczasem już kilka dni później na swoim stadionie w roli gospodarza madrycka ekipa zagra z Manchesterem City w starciu fazy play-off Ligi Mistrzów.