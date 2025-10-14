Borussia Dortmund planuje transfer. Na celowniku piłkarz Barcelony

21:44, 14. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Bild

Borussia Dortmund rozgląda się za wzmocnieniami. Na ich celownik trafił Guille Fernandez z młodzieżowej drużyny FC Barcelony. Do transferu może dojść już zimą - przekazuje "Bild".

Vitalii Kliuiev / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Guille Fernandez łączony z Borussią Dortmund

Borussia Dortmund bardzo dobrze rozpoczęła sezon. Drużyna jest w stałym kontakcie z Bayernem Monachium, zajmując drugą lokatę w tabeli Bundesligi. Zespół prowadzony przez Niko Kovaca traci do lidera zaledwie cztery punkty. Już w najbliższą sobotę dojdzie do spotkania tych ekip. Mecz zostanie rozegrany na Allianz Arenie i zapowiada się niezwykle ciekawie.

Od pewnego czasu Borussia Dortmund rozgląda się za wzmocnieniami, które już w styczniu mogłyby zostać dopięte. Jak się okazuje, jeden z tropów niemieckiego zespołu prowadzi do FC Barcelony. A w zasadzie jej młodzieżowej drużyny. Dziennik „Bild” poinformował, że w kręgu zainteresowań drużyny prowadzonej przez Niko Kovaca znalazł się Guille Fernandez.

Hiszpański pomocnik jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem. Jednak dotychczas nie miał okazji zadebiutować w seniorskich barwach FC Barcelony. 17-latek ma poważnie rozważać możliwość przeprowadzki do Niemiec. Gra w Borussii Dortmund mogłaby mu pomóc małymi krokami zaistnieć w seniorskim futbolu. Dla wychowanka Dumy Katalonii zapowiadają się niezwykle ważne tygodnie.

Guille Fernandez w młodzieżowym zespole FC Barcelony ma na koncie 42 występy. 17-latek może pochwalić się bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców. Pomocnik może również pochwalić się dwoma asystami.

