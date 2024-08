dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Donyell Malen, Niclas Fullkrug i Pascal Gross

Fullkrug blisko Premier League, BvB czeka na akceptacje West Hamu

Borussia Dortmund od kilku dni pozostaje w bliskim kontakcie z West Ham United. Oba kluby prowadzą intensywne negocjacje w celu finalizacji transferu napastnika. Jak już dobrze wiadomo przedmiotem zaawansowanych rozmów obu stron pozostaje Niclas Fullkrug.

Niemiecki napastnik dopiero przed rokiem trafił do Dortmundu. Aczkolwiek wyśmienita dyspozycja w Bundeslidze oraz przede wszystkim udany występ na Euro 2024 zaowocowały zainteresowaniem z Anglii. 31-letni piłkarz miał już ustalić warunki kontraktu z Młotami, a umowa ma obowiązywać do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o dodatkowe 12 miesięcy. Choć porozumienia wciąż nie osiągnięto, to wydaje się ono bardzo bliskie. Propozycja angielskiego klubu opiewała na 25 milionów euro, zaś BvB czeka na ofertę rzędu 30 milionów.

Jak przekonuje Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport Deutschland obie strony są przekonane, iż w najbliższych dniach osiągną całkowite porozumienie. West Ham pozostaje bardzo aktywny w letnim oknie transferowym, bowiem póki co sprowadził trzech zawodników, za których łącznie zapłacił 70,5 milionów euro. W drużynie Premier League na co dzień występuje były reprezentant Polski – Łukasz Fabiański.

W poprzednim sezonie Fullkrug zdobył 15 goli i zanotował 10 asyst w 43 meczach we wszystkich rozgrywkach. Gdy Borussia Dortmund sprowadzała go rok temu na Signal Iduna Park, zapłaciła Werderowi 17 milionów euro.