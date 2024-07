Bologna marzy o transferze byłego mistrza świata. Gwiazdor zwleka z decyzją

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Mats Hummels

Hummels otrzymał ofertę kontraktu od Bologni

35-letni Mats Hummels jest obecnie wolnym zawodnikiem po odejściu z Borussii Dortmund, gdzie jego kontrakt wygasł pod koniec czerwca. Według najnowszych informacji podanych przez Gianlucę Di Marzio, Hummels nadal rozważa możliwość dołączenia do Bologni, ale nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Decyzja Niemca wydaje się być złożona, ponieważ, oprócz kariery piłkarskiej, bierze pod uwagę dobro swojej rodziny. To oznacza, że Rossoblu będą musieli wykazać się cierpliwością w oczekiwaniu na odpowiedź od defensora.

Pomimo zainteresowania Hummelsem, Bologna już przygotowała listę alternatywnych kandydatów na pozycję środkowego obrońcy. Wśród potencjalnych zamienników znaleźli się Jaka Bijol, Logan Costa, Sikou Niakate, Josip Sutalo, Jayden Oosterwolde, Daniele Rugani oraz Otavio.

Potrzeba wzmocnienia obrony w drużynie stała się bardziej paląca po transferze Riccardo Calafioriego do Arsenalu, który został oficjalnie potwierdzony w poniedziałek. To dodatkowo zwiększa presję na klub, aby znaleźć odpowiedniego zastępcę i przygotować się do gry w Lidze Mistrzów.

Bologna ma nadzieję, że doświadczenie i umiejętności Hummelsa mogłyby znacznie wzmocnić ich defensywę. Jednak biorąc pod uwagę, że podjęcie decyzji może jeszcze chwilę potrwać, klub musi być gotowy na alternatywne rozwiązania. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja rozstrzygnie się w najbliższych tygodniach, a kibice Bologni muszą uzbroić w się cierpliwość.

