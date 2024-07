Amrabat na celowniku giganta La Liga

BMD Images / Alamy Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Atletico Madryt zainteresowane pozyskanie Amrabata

Diego Simeone i jego drużyna wyrazili zainteresowanie pozyskaniem Sofyana Amrabata, który jest uważany za wartościowe wzmocnienie środka pola. Marokański pomocnik spędził sezon 2023/24 na wypożyczeniu w Manchesterze United, gdzie zaliczył 30 występów we wszystkich rozgrywkach i zdobył medal za wygranie Pucharu Anglii. Mimo to Czerwone Diabły nie zdecydowały się na aktywowanie klauzuli wykupu, co oznacza, że Amrabat wraca do Fiorentiny.

27-letni Amrabat wchodzi właśnie w ostatnie 12 miesięcy swojego kontraktu z Fiorentiną. Brak decyzji o wykupie ze strony Manchesteru United sprawił, że zawodnik jest dostępny na rynku transferowym za niezbyt wysoką kwotę, co przyciągnęło uwagę Atletico Madryt. Klub z La Liga widzi w nim potencjał na uzupełnienie swojego składu za stosunkowo niską cenę, co jest szczególnie atrakcyjne w obliczu ograniczeń budżetowych.

Według doniesień Tuttomercatoweb oraz hiszpańskiego serwisu Relevo, Atletico Madryt jeszcze nie rozpoczęło oficjalnych rozmów z Fiorentiną w sprawie transferu Amrabata. Jednak spekulacje na temat przyszłości piłkarza narastają, zwłaszcza że do rozpoczęcia nowego sezonu pozostało niewiele czasu.

Amrabat ma powrócić do treningów z Fiorentiną pod okiem nowego trenera Raffaele Palladino za dwa dni. To oznacza, że potencjalne negocjacje z Atletico mogą nabrać tempa w najbliższych dniach, jeśli Hiszpanie zdecydują się na oficjalną ofertę. Dla samego piłkarza, transfer do Atletico Madryt mógłby być kolejnym krokiem w karierze, dającym szansę na regularną grę na wysokim poziomie w jednej z czołowych europejskich lig.

