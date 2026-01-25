Bogusz czeka na transfer. Houston nie zgadza się z Cruz Azul

Mateusz Bogusz jest blisko przenosin do Houston Dynamo. Transfer reprezentanta Polski nieco się skomplikował. Jak przekazuje DAZN klub z MLS nie chce zgodzić się na żądania Cruz Azul.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Komplikacje w sprawie transferu Bogusza do Houston Dynamo!

Mateusz Bogusz ma wrócić do MLS po nieudanej przygodzie w Meksyku. Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało na to, że jego nowym klubem zostanie Houston Dynamo. Fabrizio Romano kilka dni temu pisał, że do sfinalizowania transakcji zostały tylko testy medyczne.

Po informacji dziennikarz temat transferu ucichł, ale w końcu pojawiły się nowe wieści. Nie są one jednak zbyt dobre dla reprezentanta Polski. Okazuje się, że zmiana klubu stoi pod znakiem zapytania. Jak donosi DAZN wszystko przez brak porozumienia na linii Houston Dynamo – Cruz Azul. Kością niezgody ma być jedna z klauzul, jakie meksykanie chcą umieścić w umowie sprzedaży 24-latka.

Kwota transferu została szybko dogadana i wyniesie 10 mln euro. Natomiast problem to 30% od następnej transakcji, które chce sobie zapewnić Cruz Azul. Amerykanie są gotowi pójść im na rękę, ale pod warunkiem, że wyłączone zostaną z tego kluby MLS. Na takie rozwiązanie nie chce zgodzić się obecna drużyna Mateusza Bogusza.

Negocjacje wciąż trwają, a jak sugeruje źródło, sprawa ma zostać szybko rozwiązana. Bogusz jeszcze w styczniu ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie grał w latach 2023-2025. Jego poprzednim zespołem w MLS było Los Angeles FC.

Bogusz dla Cruz Azul rozegrał łącznie 39 meczów, w których zdobył 3 gole i zanotował 7 asyst.