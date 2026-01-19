Bogusz blisko nowego klub. Zaplanowano testy medyczne

Mateusz Bogusz opuszcza barwy meksykańskiego Cruz Azul. Fabrizio Romano poinformował, że pomocnik jest o krok od dołączenia do Houston Dynamo i pozostają już tylko badania medyczne.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Houston Dynamo finalizuje transfer Mateusza Bogusza. Pomocnik czeka na testy medyczne

Mateusz Bogusz znalazł się w centrum uwagi meksykańskich mediów. 24-letni pomocnik między innymi nie stawiał się na treningach, co miało związek z jego chęcią przeproawdzki do innego klubu. Wybór padł na Houston Dynamo, które w ostatnim sezonie Major League Soccer zakończyło rozgrywki na 12. miejscu w Konferencji Zachodniej.

Transfer polskiego pomocnika do MLS jest już na ostatniej prostej. Według dziennikarza Fabrizio Romano, amerykański klub uzgodnił warunki transferu Bogusza. Wartość kontraktu wynosi 10 milionów dolarów. Meksykański klub zachowa 30 proc. praw do polskiego pomocnika.

Wkrótce pięciokrotny reprezentant Polski przejdzie standardowe badania medyczne, po których transfer zostanie oficjalnie potwierdzony. W bieżącym sezonie Bogusz rozegrał 14 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował asystę. Karierę rozpoczął w Ruchu Chorzów, skąd w 2019 roku przeszedł do Leeds United. Później reprezentował barwy m.in. Logrones, UD Ibiza oraz Los Angeles FC.

Bogusz ma podpisać trzyletni kontrakt z Houston Dynamo. Piłkarz urodzony w Rudzie Śląskiej ma już spore doświadczenie w amerykańskiej lidze. Dla Los Angeles FC rozegrał łącznie 90 meczów i zdobył 24 bramki.