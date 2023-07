Białek zakotwiczy w Belgii, będzie kolegą klubowym byłej gwiazdy Wisły

Bartosz Białek ma według informacji dziennikarz Sachy Tavolieriego tego lata zmienić barwy klubowe. Zawodnik ma zostać wypożyczony z Wolfsburga do KAS Eupen

fot. Imago / Pro Shots Na zdjęciu: Bartosz Białek

Ciekawa przyszłość rysuje się przed Bartoszem Białkiem

Polski napastnik według wieści dziennikarza Sachy Tavolieriego trafi do KAS Eupen

Belgowie mają wypożyczyć 21-latka z Wolfsburga

Białej zamieni Wolfsburg na Eupen

Bartosz Białek trafił do Wolfsburga w sierpniu 2020 roku z Zagłębia Lubin. Zawodnik ma kontrakt ważny z Wilkami do końca czerwca 2024 roku. Niemniej na razie nie może zaliczyć dotychczasowej przygody z niemickim zespołem do udanych.

Według wieści dziennikarza Sachy Tavolieriego były młodzieżowy reprezentant Polski wkrótce zmieni klubu. W nowym sezonie Białek ma bronić barw KAS Eupen, do którego zostanie wypożyczony, ale bez opcji transferu definitywnego.

🇵🇱🐼 Le buteur polonais Bartosz #Bialek de #Wolfburg va être prêté une saison sans option d’achat à l’#ASEupen jusqu’à la fin de la saison.

✅✍🏼 Done deal. #mercato #JPL pic.twitter.com/JSGfvydbsp — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 6, 2023

Jeśli transakcja z udziałem polskiego napastnika stanie się faktem, to w belgijskiej drużynie zawodnik będzie rywalizował o miejsce w składzie między innymi z Davo. Hiszpan zima dołączył do Eupen z Wisły Płock.

Białek jak dotąd rozegrał 36 meczów w Wolfsburgu. Zdobył w nich dwie bramki. Rynkowa wartość zawodnika wynosi trzy miliony euro.

Czytaj więcej: Legendarny piłkarz dobitnie o Lewandowskim: jest nieobecny duchem