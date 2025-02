Betis stawia warunki ws. transferu Roque. Barcelona pójdzie na ustępstwa?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Roque na celowniku Palmeiras

Vitor Roque trafił do Barcelony w styczniu 2024 roku z Athletico Paranaense za 30 milionów euro plus 31 milionów w zmiennych, które nie zostały jeszcze aktywowane. Obecnie przebywa na wypożyczeniu w Betisie, gdzie ma pozostać co najmniej do końca sezonu, z opcją przedłużenia na kolejny rok.

Mimo to Palmeiras mocno naciska na transfer, co może wpłynąć na jego przyszłość. O możliwym ruchu spekuluje się już od pewnego czasu, jednak na ten moment Betis nie otrzymał żadnych sygnałów od Barcelony ani samego zawodnika w sprawie ewentualnego odejścia. Co więcej, trener Manuel Pellegrini może dziś postawić na Roque w meczu z Gent w Lidze Konferencji Europy, ponieważ nowy nabytek Cucho Hernández nie został zgłoszony do rozgrywek.

Jeśli Barca zdecyduje się na rozmowy w sprawie odejścia Roque do Palmeiras, Betis jasno określił swoje stanowisko – klub nie zamierza oddawać zawodnika bez rekompensaty. Andaluzyjczycy oczekują zwrotu kosztów jego pensji lub zwiększenia procentu praw do Ez Abde, który w przeszłości trafił do Betisu z Barcelony.

Chociaż Pellegrini ma do dyspozycji tylko Cedrica Bakambu i Chimiego Avilę, to w razie atrakcyjnej propozycji Betis może zgodzić się na odejście Roque. Co ciekawe, otoczenie zawodnika, które wcześniej wykluczało jego transfer w zimowym oknie, teraz milczy na temat ewentualnej przeprowadzki do Brazylii.

Przy zamknięciu rynku transferowego w Brazylii, które nastąpi dopiero 28 lutego, wszystko jest jeszcze możliwe, a losy „Tigrinho” wciąż pozostają otwarte.