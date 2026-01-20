Premier League znów kusi. Ten transfer może zaskoczyć

Tammy Abraham wygląda na to, że wkrótce wróci do Premier League. AS Roma jest gotowa zgodzić się na transfer. Wieści na temat piłkarza przekazał dziennikarz Ben Jacobs.

fot. Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Tammy Abraham

Aston Villa ruszyła po Tammy’ego Abrahama

Tammy Abraham aktualnie broni barw Besiktasu, gdzie został wypożyczony z Romy. Realny scenariusz zakłada jednak, że środkowy napastnik wkrótce może znów grać w jednej z lig TOP 5 w Europie. Nowe informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Ben Jacobs na platformie X.

Źródło przekonuje, że Abraham zgodził się na transfer do Aston Villi. Aktualnie trwają prace z udziałem wszystkich stron nad rozwiązaniem wypożyczenia zawodnika do klubu z Turcji, co od samego początku wydawało się najbardziej skomplikowaną częścią negocjacji. Znany insider jednocześnie podkreśla, że panuje optymizm, iż cała operacja zakończy się po myśli piłkarza.

Abraham został wypożyczony do Besiktasu do końca sezonu, a w porozumieniu zawarta została opcja obowiązkowego wykupu zawodnika po spełnieniu konkretnych warunków. Anglik ma ogólnie kontrakt ważny z Romą do końca czerwca 2027 roku. Jeśli natomiast turecka ekipa zdecydowałaby się wykupić piłkarza, byłby on związany z Besiktasem umową aż do 2029 roku.

W tym sezonie 11-krotny reprezentant Anglii wystąpił łącznie w 26 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 13 bramek oraz zaliczył trzy asysty. Okazję do poprawienia swojego bilansu napastnik może mieć w najbliższy poniedziałek. Wówczas jego obecna drużyna zmierzy się na wyjeździe z Eyupsporem w ramach 19. kolejki ligi tureckiej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00.