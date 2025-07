Bernardo Silva zaoferowany Realowi. Alonso zdecydował ws. transferu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Real Madryt dostał propozycję transferu Bernardo Silvy. Jest decyzja Alonso

Bernardo Silva już od dłuższego czasu jest łączony z odejściem z Manchesteru City. Jednak do tej pory jako główny kierunek transferu Portugalczyka wskazywano FC Barcelonę, która poszukiwała tańszych opcji do wzmocnienia składu. Tymczasem teraz agent Jorge Mendes postanowił zaproponować swojego klienta Realowi Madryt.

Aktualny kontrakt Bernardo Silvy z Man City wygasa 30 czerwca 2026 roku i niewiele wskazuje na to, że dojdzie do odnowienia umowy. Ten fakt sprawia, że Portugalczyk stał się ciekawą opcją na rynku transferowym. Jeśli Obywatele rzeczywiście nie zdecydują się przedłużyć wygasającego kontraktu, to prawdopodobnie poszukają sprzedaży pomocnika jeszcze tego lata. W przeciwnym razie za kilka miesięcy będzie on mógł odejść za darmo, co narazi klub na stratę finansową.

Czy Bernardo Silva pasowałby do stylu Realu Madryt? Tak

Nie Tak 38%

Nie 63% 16+ Votes

Zaoferowanie transferu Bernardo Silvy władzom Realu Madryt to dość zaskakujący ruch Jorge Mendesa. Jednocześnie jest to znak, że Portugalczyk chciałby pozostać na najwyższym poziomie w Europie. Xabi Alonso nie jest jednak zainteresowany takim wzmocnieniem, ponieważ bardziej liczyłby na sprowadzenie cofniętego rozgrywającego w stylu Vitinhi.

W ubiegłym sezonie 30-letni ofensywny pomocnik wystąpił łącznie w 52 meczach. Zdobył w nich sześć bramek oraz zanotował pięć asyst. Była to słabsza kampania dla zawodnika, ale trzeba wciąż pod uwagę to, że cały Manchester City grał poniżej oczekiwań.